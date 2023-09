Zmarł Franciszek Marciniak, przewodniczy Społecznej Rady ds. Kombatantów przy staroście głogowskim

„Do Głogowa przyjechałem [w roku 1951], jako żołnierz służby czynnej z grupą podpułkownika Henryka Pozlewicza, której zadaniem był sformowanie 112 pułku artylerii. Moje polegało na pracy w grupie kwatermistrzowskiej, zapewniającej przyszłym żołnierzom wszystko, co jest niezbędne do służby wojskowej”.

Planował swoje życie związać z wojskiem na stałe. Niestety w ówczesnej rzeczywistości nie uzyskał akceptacji przełożonych. Ale pozostał w Głogowie. Od 1952 r., pracował w instytucjach cywilnych. Zamieszkał, najpierw w Brzostowie, później w odbudowywanych blokach przedwojennego osiedla przy ul. Połanieckiej.

„W 1976 roku zostałem członkiem ZBOWID, bo przecież byłem żołnierzem BCh-AK [Bataliony Chłopskie-Armia Krajowa], a w tym okresie nasze formacje wróciły do łask komunistycznych władz. Od czasu transformacji jestem w Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, w głogowskim kole. (…) Byłem też współorganizatorem wielu uroczystości patriotycznych, państwowych i narodowych. Miałem również wiele spotkań z młodzieżą szkolną, starając się im przekazać naszą, często tragiczną i niezafałszowaną historię. Miłym zaskoczeniem był fakt, że gdy we Wrocławiu odnaleziono dokumenty z mojego wstrzymanego awansu na stopień oficerski, to otrzymałem gwiazdki podporucznika. To było bardzo miłe, choć spóźnione o lata. Teraz jestem porucznikiem w stanie spoczynku.

W swojej działalności w organizacjach kombatanckich spotkałem ludzi walczących w GL i AL, i miałem z nimi dobry kontakt. Przecież każdy w tamtych latach dokonywał pewnych wyborów i wstępował do formacji, jakie były wtedy na jego terenie. Nikt nie traktował tego politycznie, tylko chciał walczyć z okupantem. Szkoda, że obecnie próbuje się nas dzielić na tych niewłaściwych i dobrych, pomijając fakt, że wybór wtedy nie był z pobudek politycznych, ale był bardziej przypadkowy. Wstępowało się do oddziału, który był w naszym zasięgu. Wtedy walczyliśmy o wolną Polskę i to było dla nas najważniejsze. Niestety, późniejsze lata okazały się niesprawiedliwe i nasze działania upolityczniono”.