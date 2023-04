Złodzieje audi zatrzymani. Jeden prowadził mimo zakazu, drugi to recydywista

Długo nie zajęło odnalezienie audi, które w ostatnim czasie skradziono na jednej z ulic osiedla Polkowice Dolne. Właściciel zorientował się, że jego auto zniknęło, zaraz po obudzeniu. Wezwana na miejsce policja niemal od razu trafiła na tropy prowadzące do złodziei.

– Poszukiwanie sprawców i skradzionego auta nie trwało długo. Policjanci na bazie materiału dowodowego zebranego na miejscu zdarzenia, najpierw dotarli do 42-latka polkowiczanina, który jak się okazało kierował skradzionym samochodem i to do tego w momencie, gdy ciążył na nim sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Chwilę później wpadł jego 30-letni kolega, który kradzieży dopuścił się w warunkach recydywy. Funkcjonariusze odzyskali skradziony samochód, a technicy kryminalistyki po zabezpieczeniu śladów z jego wnętrza, zwrócili pojazd niemieckiego producenta właścicielowi – mówi Przemysław Rybikowski z KPP Polkowice.