Zakład poprawczy w Głogowie zajmą uchodźcy z Ukrainy? Taki wniosek do ministra złożył starosta

Starosta Głogowski chce, by cały kompleks zakładu poprawczego przy ul. Obrońców Pokoju (Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich) został przekazany na potrzeby uchodźców z Ukrainy. Powiat dysponowałyby wówczas dodatkowymi około 150 miejscami z pełnym zapleczem sanitarnym, a także z budynkiem szkolnym. Aby tak się stało, decyzję w tej sprawie musi podjąć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które musiałoby przenieść podopiecznych „poprawczaka” do innych placówek w kraju.

- 12 marca weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy i na jej podstawie powiat głogowski przygotował kolejne działania pomocowe – wyjaśnia starosta Jarosław Dudkowiak. - Jestem gotowy do porozumienia i przejęcia w całości budynku zakładu poprawczego na potrzeby uchodźców. Taką możliwość daje nam właśnie ta nowa ustawa. I tak się stanie, jeśli tylko minister sprawiedliwości wyrazi na to zgodę. Oczywiście byłoby to rozwiązanie czasowe.