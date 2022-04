Z pamiętnika Luise z pałacu w Dalkowie, młodziutkiej córki właściciela sprzed 200 lat. (Odcinki 13-22)

Dalków, 2 czerwca 1818 To nie potrwa długo - za dwa miesiące Ernerstine nas opuści i zostanie żoną Linstowa. Znów pokojówki siedzą w szwalni i starannie szyją, bo Ernestine wnosi do małżeństwa spory płócienny posag, a także kilka tysięcy talarów. Linstow był u nas na Wielkanoc i powiedział pewnego wieczoru, gdy wspinaliśmy się na góry: - Zawsze będziemy uważać Dalków za nasz dom. Tak bardzo go kochamy i chcielibyśmy – gdy zamieszkamy w Głogowie – móc zawsze wracać myślami do Dalkowa w nadziei i radosnym oczekiwaniu, że w każdej chwili będziemy mogli zatrzymać się tutaj ponownie. ----------------------------------------- Statyści na zdjęciu: Paulina i Hanna Banaszak, Marta Gardyjas, Zuzanna Korytkowska, Karolina Ręba (pokojówki)

