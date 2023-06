Wypadek na skrzyżowaniu obok Kotli. Sześć osób trafiło do szpitala. ZDJĘCIA

Policja wyjaśnia okoliczności piątkowego wypadku z udziałem dwóch samochodów, do którego doszło w piątkowy wieczór na Drodze Wojewódzkiej nr 319 z Głogowa do Sławy. Zderzyły się ze sobą na wysokości krzyżówki Kotla - Głogówko. To jedno z najgroźniejszych miejsc na drogach w regionie. Do wypadków dochodzi tam regularnie.

Jak wstępnie ustalili mundurowi, w tym wypadku zawinić miała osoba kierująca peugeotem, która miała wymusić pierwszeństwo nad citroenem jadącym od strony Sławy. W wyniku zderzenia poszkodowanych zostało sześć osób, które karetki pogotowia zabrały na badania do głogowskiego szpitala. Wśród poszkodowanych była dwójka dzieci. Kierowcy byli trzeźwi.