Wyjeżdżasz na święta? Zabezpiecz swój dom przed włamywaczami

Jak podaje policja, włamanie do domu / mieszkania pociąga za sobą nie tylko straty materialne. Bardzo często wiąże się z utratą poczucia bezpieczeństwa i nietykalności osobistej. Zdaniem psychologów ofiary tego rodzaju przestępstw doświadczają stanów lękowych, cierpią na bezsenność i bóle głowy. Skutki psychologiczne są niekiedy poważniejsze niż utracone kosztowności.

Jak więc możemy zabezpieczyć się przed włamaniami w tym okresie? Pamiętajmy, że złodziej typując dom do włamania wybierze ten z zabezpieczeniami łatwiejszymi do pokonania, gdzie ryzyko zauważenia go będzie znikome.