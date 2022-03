Wyjątkowe spotkanie w Głogowie. Na zamku rozmawiali o rotmistrzu Pileckim

Organizatorem spotkania w głogowskim zamku było Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów, które zaprosiło mieszkańców miasta na wspólne oglądanie wyjątkowego filmu dotyczącego rotmistrza Pileckiego. Była to produkcja sprzed ponad 30 lat, której autorem jest Tadeusz Pawlicki. Reżyser produkcji, który jako jeden z pierwszych przybliżył Polakom historię nieugiętego rotmistrza, był gościem tego spotkania.

– Nie wiem jak to się stało, że ta produkcja nam umknęła. Dziś to nadrobimy i pokażemy Państwu wyjątkową produkcję sprzed ponad 30 lat. Wyjątkową, bo możemy na niej zobaczyć na przykład żonę rotmistrza Marię Pilecką – mówił przed emisją filmu Marcin Marciszak ze stowarzyszenia.

Jak to się stało, że na początku la 90 powstała produkcja opowiadająca historię bohatera niemalże wymazanego z kart historii przez komunistyczne władze? Bohatera, którego dopiero w ostatnich latach szersze grono społeczeństwo zaczęło poznawać od nowa? Autor produkcji przeczytał o nim w książce wydanej na zachodzie, która opowiadała o podziemnej walce w Oświęcimiu. To właśnie tam pojawiła się również informacja o „ochotniku do Oświęcimia".