Siatkarze SPS-u Chrobry Głogów w tym roku przegrali dwa spotkania. Wreszcie jednak zdobyli komplet punktów pokonując ekipę Zaksy Strzelce Opolskie 3:1.

Pierwszego seta głogowianie wygrali do 19. Drugiego przegrali 25:22, ale już kolejne dwa wygrali kolejno do 19 oraz do 22.

To cenne punkty, zwłaszcza dlatego, że obie ekipy sąsiadują ze sobą w tabeli.

Kolejny mecz SPS rozegra 22 stycznia. Zmierzy się wtedy z Olimpią Sulęcin.

