Wracał z domówki i demolował samochody. Mieszkaniec Wschowy wpadł w ręce policji

Policjanci ze Wschowy dotarli do mężczyzny podejrzanego o uszkodzenie kilku samochodów, do którego doszło w tej miejscowości we wrześniu. Straty wyceniono wtedy na blisko 3 tysiące złotych.

– O zdarzeniu dyżurnego wschowskiej policji poinformowali właściciele zniszczonych pojazdów. Z relacji zgłaszających wynikało, że feralnego wrześniowego weekendu, pod osłoną nocy nieznany sprawca skopał ich auta. Zaangażowany w sprawę policjanta po nitce do kłębka ustalił przebieg tego wieczoru – mówi Maja Piwowarska z KPP Wschowa.

Policjanci ustalili, że w tle aktów wandalizmu pojawiła się „domówka” mocno zakrapiana alkoholem.

– Przebieg imprezy owiany był tajemnicą. W trakcie prowadzonego postępowania, w wyniku przesłuchania kilkunastu świadków przebieg zdarzenia nabierał konkretów. Jak się okazało jeden z uczestników imprezy 25-letni wschowianin z niewiadomych przyczyn skopał dwa przypadkowo zaparkowane pojazdy, uszkadzający w nich klapy bagażnika, błotniki, drzwi, urywając lusterka – dodaje Maja Piwowarska.

Mężczyzna usłyszał zarzuty, do których się przyznał.