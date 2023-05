Wraca Liga Osiedlowa w Głogowie. Od czerwca czwarta edycja wydarzenia

Kolejna odsłona programu Trenera Osiedlowego ruszyła w kwietniu, a już od czerwca szykuje się czwarta odsłona popularnej Ligi Osiedlowej Chrobrego Głogów, w której udział biorą uczestnicy projektu TO.

– Liga Osiedlowa Chrobrego Głogów to piłkarskie rozgrywki osiedlowych teamów całego miasta, które dzięki przyjętym zasadom nabierają profesjonalnego kształtu. Są w nich terminarze, tabele, mecze u siebie i na wyjeździe oraz indywidualne klasyfikacje. Czwartą edycję planujemy zainaugurować w czerwcu i zakończyć we wrześniu lub październiku – turniejem na stadionie „Z boiska na stadion” oraz nagrodami. W ostatnich latach główną nagrodą był wyjazd na mecz reprezentacji Polski. We wrześniu do Warszawy na Stadion Narodowy na mecz Biało-Czerwonych z Holandią udaliśmy się w ponad 30-osobowej grupie – informuje Łukasz Jaremkiewicz z Chrobrego Głogów.