"Żywioły" opowiadają o katastrofach w PRL. Przeczytasz tu też o tragediach z Głogowa czy Wrocławia

Jeśli socjalistyczna władza była w czymś dobra, to na pewno było to ukrywanie niewygodnych dla siebie faktów. W czasach propagandy sukcesu złe informacje nie były mile widziane, zwłaszcza jeśli wyjaśnianie ich przyczyn mogło przynieść niewygodne informacje o zaniedbaniach, problemach systemu itp. Nie wszystkie wydarzenia dało się zamieść pod dywan, ale często w mediach z tamtych czasów ogromne tragedie opisywane są zaledwie krótkimi wzmiankami, a prawdziwe, długie relacje pozostawały jedynie w ukrytych notach służbowych i relacjach ludzi, którzy nie mogli wtedy o tym opowiedzieć.

Właśnie do relacji takich osób trafił Przemysław Semczuk, autor książki "Żywioły". Znajdziemy w niej szczegółowe opisy kilkunastu katastrof z okresu PRL. Wszystkie te historie są ciekawe, ale dla dolnoślązaków na pewno ważne mogą być tragedie z naszego regionu - a i takie się tu znalazły. Mowa o katastrofie na Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu, zatonięciu promu w okolicach Brzegu Dolnego oraz o zawaleniu się hali w Hucie Miedzi Głogów. O ile o tych większych katastrofach się pamięta, to zatonięcie promu ma wszelkie znamiona zapomnianej tragedii. Jak do nich doszło, jak wspominają je świadkowie i oficjalne dokumenty? Przemysław Semczuk opisuje to dokładnie i ciekawie, a materiału zebrał tyle, że jego reportaż zostanie wydany jako seria, a nie tylko jedna książek.