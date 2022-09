Witaj szkoło! 1 września 2022 Głogowie. Gospodarzem miejskich uroczystości była SP 3. Zdjęcia

W SP 3 na os. Piastów Śląskich zorganizowano miejskie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Oprócz gospodarza, dyrektora szkoły Ernesta Kłóska, byli m.in. dyrektorzy głogowskich placówek oświatowych, samorządowcy i poseł Wojciech Zubowski.

Dobrego roku zarówno uczniom, jak i nauczycielom życzył Rafael Rokaszewicz, prezydent miasta.

Przypomniał też o trudnych dla nauczania ostatnich dwóch latach pandemii.

- Wierzę, że dzieci, które chodzą do naszych szkół są w najlepszych rękach – mówił prezydent. - Dziękuję wam też za ostatnie miesiące, za to że tak świetnie zaopiekowaliście się dziećmi ukraińskimi, które trafiły do naszych szkół. Zresztą od września 140 uczniów z Ukrainy znów pojawi się w murach głogowskich szkół podstawowych – dodał.