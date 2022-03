Winnica na Ukrainie szykuje się do walki, a pani Ania z Głogowa organizuje pomoc dla obrońców

Pani Ania to drobna brunetka, na ogół pełna uśmiechu matka trójki synów, która od kilku lat mieszka w Polsce. W chwili napaści Rosji na Ukrainę jej życie wywróciło się do góry nogami, podobnie jak milionów innych Ukraińców w kraju i za granicą. I podobnie jak wielu jej pobratymców, Anna Butrowska nie załamała się, a zakasała rękawy i zaczęła działać, aby pomóc atakowanej ojczyźnie - na ile może.

Dziś ta niepozorna, młoda kobieta organizuje szeroko zakrojoną pomoc dla obrońców Ukrainy. Głogowianka właśnie finalizuje... zakup dwóch tirów kamizelek kuloodpornych i hełmów zza granicy. W sumie 8000 sztuk sprzętu. W Głogowie prowadzi też zbiórkę środków medycznych i wszelkich innych, które mogą pomóc ratować życie żołnierzy, ale też cywilów przebywających w obszarze walk.

– Nigdy bym się nie spodziewała, że tak to się potoczy. Od lat byłam wolontariuszką. Z tym, że tam na Ukrainie to chodziło się do szkół i opowiadało dzieciom, że alkohol i papierosy są złe. Teraz to jest zupełnie inna skala. Nigdy nie chciałam znaleźć się w takiej sytuacji, ale skoro już w niej jestem, to cieszę się, że na mojej drodze stanęło tylu wspaniałych ludzi wspierających nas. Dziękuję wszystkim za ogromny odzew – opowiada Anna Butrowska.