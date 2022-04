Nauczyciel z Niemiec przyjechał do Głogowa rowerem, by pomóc uchodźcom

Wilhelm Wiens, nauczyciel wychowania fizycznego oraz religii w Szkol Podstawowej w niemieckim Bramche wpadł razem ze swoimi uczniami na pomysł wsparcia uchodźców z Ukrainy. Placówka jest zaprzyjaźniona z głogowską SP3, w której przebywają uczniowie z Ukrainy, dlatego nie było większych problemów ze wskazaniem celu pomocy.

Nauczyciel rozpoczął zbiórkę pieniężną na rzecz uchodźców i postanowił dostarczyć czek osobiście... rowerem. Do tego zainspirował go ubiegłoroczny wyczyn wuefistów z SP3 - Jarosława Blidy i Artura Długosza, który rowerem pojechali wtedy do Santiago de Compostella (blisko 3000 kilometrów).