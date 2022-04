W Głogowie nadano uchodźcom blisko tysiąc numerów PESEL. Ruszają wypłaty świadczeń za pomoc Ukraińcom

Od 18 marca do 5 kwietnia do głogowskiego ratusza wpłynęło 47 wniosków na łącznie 171 osób. Miasto otrzymało już pieniądze na wypłatę dwóch transz – na wnioski złożone do 25 marca (na łączną kwotę 3560 z), oraz na kolejne, złożone do 28 marca (na łączną kwotę 26 tys. zł).

- Największą liczbę uchodźców zgłosiła jedna z parafii. Było to 27 osób – informuje Marta Dytwińska – Gawrońska, rzeczniczka prezydenta miasta. - Wypłaty pieniędzy już się rozpoczęły. Należy pamiętać, że urząd ma 30 dni na weryfikację wniosków.

Przypominamy, że głogowianie, którzy zapewnili obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym, bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie mogą otrzymać 40 zł za osobę na każdy dzień. Konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Miejskim w Głogowie. Należy je składać w Biurze Obsługi Mieszkańców, pokój nr 18.

BOM czynny jest w poniedziałek od 7:30 do 18:00, a od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.