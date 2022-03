Solidarni z Ukrainą. Już w środę koncert na rynku w Głogowie

W ramach solidarności z najechaną przez Rosję Ukrainą w środę, 2 marca, w Głogowie odbędzie się wyjątkowy koncert. Zaprasza na niego Miejski Ośrodek Kultury. Koncert rozpocznie się o godz. 19.

– To nie tylko nasze podziękowanie dla wolontariuszy i mieszkańców za ciężką pracę i wsparcie podczas zbiórek – to także wyraz sprzeciwu głogowian wobec agresji rosyjskiej na Ukrainie. 2 marca na głogowskim Rynku solidaryzujemy się z Ukrainą poprzez muzykę w występach głogowskich artystów. Ten wyjątkowy koncert będzie okazją by wesprzeć mieszkańców Ukrainy podczas zbiórki koordynowanej przez Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – mówi Bartłomiej Adamczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.