Weterani z Głogowa szkolili Ukrainki jak udzielać pomocy medycznej w czasie walki

Głogowscy weterani na szkolenie, które odbyło się 24 marca w marinie, zapraszali wszystkich. Szczególnie jednak liczyli na obecność Ukraińców, którzy planują wrócić do ojczyzny walczyć. Tych zbyt wielu nie było, między innymi dlatego, że wielu wyjechało na Ukrainę już wcześniej. Pojawiły się za to mieszkanki Ukrainy, które do Głogowa trafiły jako uchodźcy. Jak przyznawały kobiety, których spokojne życie w ojczyźnie przerwała wojna, obawiają się, że ta wiedza wciąż może być im potrzebna.

A weterani z Głogowa pokazali im. m.in. jak opatrywać rany postrzałowe, jak zatamować krwotok czy radzić sobie w przypadku obrażeń od wybuchu. Wśród członków Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa „Sprzymierzeni" z Głogowa nie brakuje takich, którzy tej wiedzy musieli dawniej używać w praktyce podczas.