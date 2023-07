Wędzarnia Staromiejska znika z głogowskiego Rynku. Lokal jest czynny tylko do końca lipca

Wędzarnia Staromiejska wpisała się w krajobraz miasta, między innymi sobotnimi imprezami tanecznymi, w tym maratonów muzycznych, na które zapraszano znanych prowadzących DJ-ów.

- Wszystko to robiliśmy z myślą o Was i dla Was!!! Niestety, obecna sytuacja związana z gigantyczną inflacją zmusiła nas do podjęcia takich a nie innych kroków… Przetrwaliśmy pandemię, ale niestety inflacja nas wykończyła… W tej chwili nie robimy na nic innego jak na TAURON, PGNiG itp. instytucje co nas łupią równo po kieszeni – napisali właściciele.