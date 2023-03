W Szkole Podstawowej w Jaczowie uczeń 3 klasy ustanowił rekord w rozwinięciu liczby Pi

Liczba Pi, skąd się wzięła i dlaczego jej święto wyznaczono na 14 marca?

Wybór tej daty nie jest przypadkowy i odwołuje się on do pierwszych trzech cyfr liczby pi, tj.“3,14” – cyfra “3”, ponieważ marzec jest trzecim miesiącem w kolejności zgodnie ze schematem kalendarza gregoriańskiego.

Choć w zbiorze liczb rzeczywistych znajduje się nieskończenie wiele liczb niewymiernych to właśnie pi jest tą szczególną liczbą. Jest wartością, bez której matematyka, fizyka i inne nauki ścisłe i techniczne na nich bazujące nie mogłyby się obejść.

3, 14 – tyle wynosi liczba Pi w przybliżeniu. Dla bardziej wtajemniczonych: 3,1416. Liczba Pi jest liczbą niewymierną, a to znaczy, że nigdy nie poznamy jej dokładnej czy pełnej wartości. Skąd się wzięła? Jest to wynik dzielenia obwodu koła przez jego średnicę i to niezależnie od tego, jak duże czy małe koło weźmiemy.

Pi zwana jest także ludolfiną na cześć Ludolpha van Ceulena, który obliczył wartość liczby pi do 35. miejsca po przecinku.

Obecnie znamy 12 bilionów cyfr po przecinku ale wiemy ,że jest ich nieskończenie wiele. Japończyk ustanowił rekord świata recytując przez 16 godzin 100 000 cyfr liczby Pi.