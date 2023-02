W Sławie stanie filia O.K. PARK Głogów. I to z restauracją oraz bazą noclegową

Znane, lubiane i chętnie odwiedzane nie tylko przez głogowian Rodzinne Centrum Rekreacyjno – Sportowe O.K. PARK działa od lat na osiedlu Piastów Śląskich. Obiekt w swojej ofercie ma m.in. kręgielnię, sala zabaw dla dzieci, restobar, a także jako jedyny w Głogowie posiada sztuczne lodowisko, które latem zamienia się we wrotkowisko. Obecnie w O.K. PARK-u trwa rozbudowa sal konferencyjnych, ale zarząd ma w planie dużo większą inwestycję. Udało nam się dotrzeć do informacji, że pracuje nad projektem budowy swojej filii - O.K. PARK Sława.