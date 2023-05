Ciała córki i ojca w samochodzie pod Wschową. Policja i prokuratura wyjaśniają tajemniczą śmierć

Poza tym służby nie mówią nic więcej na temat tożsamości ofiar oraz tego, skąd pochodzą. Nie wiadomo w jakim są wieku. Jak mówiono jednak już w sobotę, bez wątpienia mamy do czynienia ze zdarzeniem o charakterze kryminalnym. Śledztwo prowadzone jest pod kątem zabójstwa.

Ofiary znalezione w samochodzie w powiecie wschowskim to ojciec i córka - mówi rzecznik lubuskiej policji, podinspektor Marcin Maludy.

Na miejscu zabezpieczono ślady, a ciała przekazano do sekcji zwłok. Przeprowadzono ją w niedzielę, ale prokuratura, ze względu na dobro śledztwa, nie udziela jeszcze informacji na temat wstępnych wyników. Czeka też na wyniki szczegółowe. Wiadomo już jednak nieco więcej o tym, kim są ofiary tajemniczej tragedii.

Trwa policyjne i prokuratorskie postępowanie, które ma na celu wyjaśnienie tragicznej śmierci dwóch osób, które w ostatnią sobotę odnaleziono w samochodzie zaparkowanym na polnej drodze w powiecie wschowskim. Auto pozostawione było w okolicach miejscowości Przyczyna Dolna, a na makabryczne znalezisko natknął się przypadkowy spacerowicz. Zaalarmował on służby, które natychmiast przystąpiły do czynności.

Wyjaśnieniem tragedii zajmuje się Prokuratura Rejonowa we Wschowie. Jak doszło do śmierci ojca i córki, czy i kto się do tego przyczynił - na te wszystkie pytania wciąż nie znamy odpowiedzi.

