W Krzekotówku (gm. Kotla) będzie nowa, wewnętrzna droga. Inwestycja już ruszyła

Mieszkańcy Krzekotówka w gminie Kotla będą mieć nową drogę we wsi. Ruszyły właśnie prace na dojeździe do działek o numerach ewidencyjnych 161 i 217/1.

Planowane zmiany to m.in.:

nowa nawierzchnia z masy bitumicznej o szerokości 5,00 metra i długości około 292 metrów.

plac do zawracania na końcu drogi,

obustronne pobocza,

zjazdy i dojścia do posesji z kotki betonowej,

oświetlenie wzdłuż drogi - 10 latarni LED o wysokości 6 m.

Zadanie jest dofinansowane dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Kotla z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Koszt prac to 893 973,66 zł. Realizację zlecono firmie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o.o. z Głogowa.