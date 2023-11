W Głogowie zbierze się Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Trwa nabór

Prezydent zadecydował o naborze do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie zarządzeniem, które wydano 6 listopada. Do 20 listopada możliwe jest zgłaszanie kandydatów do tego grona. Jej kadencja trwać będzie trzy lata.

– Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i realizuje zadania określone ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – mówi Daria Jęczmionka z głogowskiego ratusza.

Do rady wchodzić będą m.in. wybrani radni miejscy, ale też m.in. członkowie organizacji pozarządowych.

Do ich zadań będzie należeć m.in.:

opiniowanie projektów strategii rozwoju oraz programów społecznych,

opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, funkcjonowania organizacji pozarządowych

opiniowanie Programów Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi,

opiniowanie sprawozdań z realizacji Rocznego Programu Współpracy.

