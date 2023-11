W Głogowie spadł pierwszy śnieg tej jesieni. Urokliwe zdjęcia Czytelników. Mamy też prognozę pogody na najbliższy tydzień

We wtorkowy wieczór w Głogowie i okolicy spadł śnieg. Zabieliło się na skwerach, ulicach i w parkach. To coraz rzadszy widok, dlatego wielu z nas robiło zdjęcia białego puchu. Od naszych Czytelników otrzymaliśmy ich sporo. Zobaczcie Głogów i okolice wieczorową porą w śniegu.

Prognoza IMGW dla województwa dolnośląskiego 23 – 27 listopada. Czy śnieg się utrzyma?

23/24 - 24.11 (czwartek/piątek - piątek)

Zachmurzenie duże. Przelotne opady śniegu z deszczem i śniegu. Temperatura minimalna od -1°C do 3°C, na Podhalu około -2°C. Temperatura maksymalna od 0°C do 4°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, nad morzem do 85 km/h, zachodni, nad morzem północno-zachodni.

24/25 - 25.11 (piątek/sobota - sobota)

Zachmurzenie duże. Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, na Podhalu około -6°C. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C, na Podhalu około -4°C. Wiatr umiarkowany, na południowym zachodzie w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni, nad morzem północny.