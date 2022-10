W Głogowie ruszyła akcja Szlachetna Paczka. Można zgłaszać rodziny potrzebujące pomocy

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie organizuje Szlachetną Paczkę. Pierwszy raz akcja organizowana była w Głogowie 9 lat temu.

- Możecie państwo zgłaszać rodziny, które potrzebują pomocy na terenie miasta - informuje Arleta Zawadzka, Dyrektor Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny.

Szlachetna Paczka to projekt Stowarzyszenia WIOSNA. Jej celem jest dotarcie do ludzi samotnych, chorych i zmagających się z problemami finansowymi i przygotowanie im paczki na święta. Prezenty to rzeczy, które są najpilniej potrzebne.

Aby pomóc wystarczy wypełnić zgodę wstępną rodziny (która musi być podpisana przez członka rodziny), dostarczyć ją do MCWR i przekazać Martynie Lesiuk – Liderce Szlachetnej Paczki – rejon Głogów.

Dodatkowe informacje uzyskacie pod numerem telefonu: 76 853 38 34/32. Zgoda wstępna do pobrania MCWR ul. Folwarczna 7.