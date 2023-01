W Głogowie rusza program „Asystent osoby niepełnosprawnej”. Kto może skorzystać i gdzie złożyć wniosek?

Gdzie złożyć dokumenty do programu?

Program będzie realizowany od stycznia do grudnia 2023 r. Dokumenty zgłoszeniowe należy pobrać na ze strony: www.morius.pl i złożyć w biurze MORiUS przy ul. Norwida 5, pokój nr 19 .

Kto może korzystać z programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej?

Jest on adresowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.