W Głogowie rozpoczął się nabór do programu opieki wytchnieniowej. Można skorzystać z darmowej pomocy przy niepełnosprawnym

Kto może skorzystać z opieki wytchnieniowej?

Program jest skierowany do członków rodzin, opiekunów dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członków rodzin/ opiekunowie osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub równoważne.

Opieka wytchnieniowa to bezpłatne odciążenie członka rodziny lub opiekuna od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością poprzez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługa może być świadczona 7 dni w tygodniu, w godzinach 6:00 – 22:00 w wymiarze do 4 godzin dziennie. Limit przypadający na 1 uczestnika programu wynosi 240 godzin do wykorzystania w czasie trwania programu. Trwa on do 31 grudnia 2024 r.