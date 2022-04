W Głogowie rozdadzą stypendia najzdolniejszym uczniom. Ile pieniędzy dostaną?

Głogowski urząd miasta przygotowuje się do wypłaty tegorocznych stypendiów dla uzdolnionych uczniów z naszego miasta. O przyznanie takiej gratyfikacji starało się 565 osób, pozytywnie rozpatrzono zaś 328 wniosków.

110 stypendiów trafi do uczniów szkół podstawowych (do VI klasy). W tym wypadku kwoty będą wynosić od 400 do 600 złotych. Uczniowie klas VII-VIII otrzymają podobne kwoty. W tym roku będzie to 112 uczniów. W szkołach ponadpodstawowych stypendia otrzyma 69 uzdolnionych głogowian. Ich kwoty będą wynosić od 500 do 700 złotych.

Gratyfikacje za dobre wyniki trafią też do 37 studentów, którzy otrzymają kwoty do 800 do 1200 złotych.

– Łączna kwota wydatkowana na stypendia w tym roku wyniesie 168.500,00 złotych – mówi Marta Dytwińska-Gawrońska z głogowskiego ratusza.

Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych odbędzie się 2 czerwca 2022r. w Teatrze im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie. Szkoły podstawowe o godz. 11.00 i 12.00 a szkoły ponadpodstawowe o godz. 13.00.