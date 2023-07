W Głogowie na pasach na ulicy Budowlanych samochód potrącił kobietę

Do zdarzenia doszło w piątek (7.07) przed południem na przejściu dla pieszych przy zjeździe z ulicy Budowlanych w Daszyńskiego. W przechodzącą przez jezdnię kobietę wjechał opel.

Poszkodowaną 50-latkę zabrało pogotowie ratunkowe na badania do szpitala. Sprawca to 54-letni mężczyzna, który tłumaczył, że nie zauważył pieszej na pasach. Był trzeźwy, ale nie miał uprawnień do kierowania.