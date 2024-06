W Gaworzycach też dadzą zarobić na wakacje. Rusza Wakacyjna Praca Dla Młodych

od 14 do 27 sierpnia

od 1 do 12 lipca

Na uczestników czekać będą: prace porządkowe i konserwacyjne na terenach obiektów administrowanych przez Urząd Gminy w Gaworzycach (świetlice wiejskie, biblioteki, dom kultury) oraz infrastruktury do nich przyległej.

Chętni do udziału mają czas do 24 czerwca, aby w urzędzie gminy złożyć kwestionariusz rekrutacyjny. Znajdziecie go pod tym linkiem.