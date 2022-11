Vanessa Szanter z międzynarodowym sukcesem. Nagra utwór z legendą ukraińskiej muzyki

Blisko 200 uczestników i uczestniczek z Polski, Ukrainy oraz Kazachstanu brało udział w United Kids Festival. Po wstępnych eliminacjach online 46 z nich dostało się do dalszego etapu, który odbył się w Zabrzu. Do finały trafiło zaś 12 młodych wokalistów i wokalistek. Wśród tych osób była też Vanessa Szanter, młoda mieszkanka gminy Grębocice.

Dwunastka laureatów wystąpiła na specjalnej gali charytatywnej. Vanessa wystąpiła tam u boku takich artystów, jak Kasia Moś, Three Of Us, Alekseev i wielu innych ukraińskich gwiazd.

Do młodej mieszkanki podgłogowskiej gminy trafiła też nagroda specjalna festiwalu. Nastoletnia wokalistka nagra autorską piosenkę z Ruslan Kvinta - legendą ukraińskiego show-biznesu. To kompozytor i producent muzycznych show takich jak „Voice of Ukraine" czy tamtejsze odsłony Eurowizji.