Vanessa Szanter wyśpiewała kolejne sukcesy. Grand Prix dla młodej wokalistki

Pochodząca z gminy Grębocice wokalistka Vanessa Szanter reprezentowała nasz kraj na Międzynarodowym Festiwalu ,,SUPER STAR- 2022” w Gruzji. Podczas tego jednego wydarzenia trafiły do niej dwie nagrody. Vanessa wyśpiewała tam: Super Grand Prix za utwór „Skyfall” oraz Grand Prix za utwór „A to co mam”.

Ale to nie wszystko, bo w Gruzji zorganizowano także sympozjum, w którym Vanessa wzięła udział. W jego trakcie zaprezentowała swoje autorskie single i zdobyła nagrodę za „The Best Author Song’s Singer”.

I również na tym nie koniec, bo kolejny festiwal odbył się również w Teatrze w Batumi i tam z piosenką ,,Skyfall” Vanessa trzymała Grand Prix.

Dodatkowo niedawno młoda wokalistka wzięła udział w I Międzynarodowym Festiwalu Vistula Sounds 2022. W jego trakcie została wyróżniona spośród ponad 100 uczestników.

Posłuchajcie utworu „Skyfall":