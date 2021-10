Uwaga! Na trasie Głogów - Leszno nie jeżdżą szynobusy. Pasażerów wozi komunikacja zastępcza

Od kilku dni podróżni na trasie Głogów - Leszno mają kłopoty. Polregio odwołał kursy szynobusów. Pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej.

O odwołanych kursach poinformowały na Fb Koleje Głogowskie. Jak się dowiedzieliśmy, powodem odwołań pociągów do Leszna są awarie szynobusów i uszkodzenia po wypadkach na przejazdach.

- Z zapewnień jakie otrzymaliśmy od Polregio, gdy tylko uda się naprawić choć jeden pojazd to wróci on na trasę do Głogowa - informują Koleje Głogowskie dodając, że może to nastąpić lada dzień.