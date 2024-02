Uwaga na ciastka z czekoladą z Kauflandu! Mogą zawierać metalowe drobinki

Biuro Prasowe Kaufland Polska Markety poinformowało, że ze sprzedaży w ramach zapobiegawczych wycofuje ze sprzedaży następujący produkt: K-Classic Ciastka z podwójną czekoladą 200 g EAN: 4337185467004 z datą minimalnej trwałości 06-12-2024 i numerem partii: 2334103 (data minimalnej trwałości znajduje się z boku opakowania) 16 lutego zdecydował o tym producent „Banketbakkerij Merba B.V”Banketbakkerij Merba B.V., Wilhelminakanaal Noord 2, 4902 VR Oosterhout, The Netherlands.

Można oddać towar i otrzymać zwrot pieniędzy

Produkt, którego dotyczy wycofanie, był dostępny w sprzedaży w sieci sklepów Kaufland. Firma Kaufland zareagowała natychmiast i wycofała produkt ze sprzedaży. Każdy, kto kupił takie ciastka może je zwrócić we wszystkich sklepach Kaufland, także bez okazywania paragonu, otrzymując zwrot pieniędzy za zakup.

Producent Banketbakkerij Merba B.V. przeprasza wszystkich klientów za powstałe niedogodności.

W przypadku pytań klientów dostępna jest bezpłatna Infolinia Kaufland: 800 300 062 (czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 i w soboty od 08:00 do 17:00).