Uwaga gmina Żukowice! W tych miejscowościach woda nie nadaje się do picia!

Można jej używać jedynie do spłukiwania toalety i celów gospodarczych.

Jak informuje gmina woda z kranu nie może być przeznaczona do spożycia, przygotowania posiłków, mycia zębów, przemywania otwartych zranień, brania prysznica, kąpieli i mycia.

W kilku wsiach gminy Żukowice woda w kranach nie nadaje się do picia. Dotyczy to wsi: Kromolin, Brzeg Głogowski, Czerna, Dobrzejowice, Wiekowice, Szczepów, Góra św. Anny, Mierzów.

Woda do wsi dostarczana w beczkowozach

Ze względu na brak w kranach wody zdatnej do picia gmina podjęła decyzję o dostarczeniu do miejscowości wody w beczkowozach. Na sobotę zaplanowano to dwukrotnie w godzinach przed oraz popołudniowych.