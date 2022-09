Uczniowie I LO w Głogowie wyjechali do Włoch. Sprawdzali kierunki wymian studenckich. ZDJĘCIA

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie brali udział w programie „Włochy dla przyszłych studentów”. Dzięki niemu kilka ostatnich dni spędzili w słonecznej Italii. W tym czasie odwiedzili miejsca możliwej wymiany studenckiej, takie jak Bolonia, Padwa. Mieli również okazję odwiedzić Wenecję, Burano oraz Catolicę.

– Nie obyło się oczywiście bez zabawy w morzu, spalonych pleców, czy zabaw przy basenie (oczywiście bez skoków do wody). Uczniowie brali także udział w kursie baristy oraz kursie przygotowania włoskich potraw gdzie na pewno nie nauczyli się przygotowywać "spaghetti a’la bolognese".Mogli za to poznać tajniki niesamowitej włoskiej kawy, czy też makaronu fettuccine. Kolejnym wspaniałym elementem wycieczki byli przesympatyczni kierowcy autokaru- Wojtek oraz Marunia, bez których wycieczka nie miałaby prawa być tak interesująca – relacjonują wyprawę jej uczestnicy.

Uczniowie przyznają, że mają za sobą wspaniały wyjazd i na pewno będą chcieli wrócić do Włoch. Póki co jednak, czekał na nich powrót do szkoły.