Turniejowy debiut głogowskiego boksera. Piotr zdobył statuetkę najlepszego zawodnika

W organizowanym w Lesznie turnieju bokserskim wzięło udział 34 zawodników. Wśród nich był debiutant z Głogowa, Piotr Paduch reprezentujący Gladiator Boks Głogów. Zmierzył się on z Robertem Mrozem z Opola - walcząc w kategorii senior 75 kg. Już w pierwszej rundzie zasypał przeciwnika gradem ciosów. Trafił przy tym w wątrobę, przez co sędzia doliczył do 10 - tym samym przyznając wygraną Piotrowi.

Warto zaznaczyć, że dla głogowskiego boksera był to debiut w tak ważnym turnieju. Wcześniej brał jedynie udział w sparingach międzyklubowych. Tymczasem jego przeciwnik miał już doświadczenie turniejowe.