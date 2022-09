Sypie się stacja kolejowa w Krzepowie. - Wstyd tu wysiadać - mówią pasażerowie

Kolejowa stacja w Krzepowie się sypie. Podróżni, po jednej stronie torów widzą z okien pociągu rozsypującą się budkę w gęstwinie wysokich chwastów i pokrzyw, po drugiej walące się zadaszenie

przy samej stacji.

- Wstyd mi, jak wysiadam tu z pociągu. Stacja w Krzepowie wygląda, jak koszmaru – mówi nam pani Paulina, która dojeżdża pociągiem do pracy.

Stacja Krzepów jest jednym z kolejowych przystanków na linii nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny i ostatnim przed Głogowem. Codziennie widok rozpadających się obiektów ogląda wielu podróżnych.

Przypomnijmy, że w połowie 2018 roku zmodernizowano tamtejsze perony. Rozebrano stare podziemne przejcie dla pasażerów, a perony podwyższono, by ułatwić pasażerom wsiadanie do pociągów. Stanęły nowe tablice informacyjne, ławki i oświetlenie.

Co to planów remontu obiektów stacyjnych na razie nic nie wiadomo.