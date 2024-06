Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie ma już 25 lat. Wyjątkowy jubileusz. FOTO

– Pomaganie jest sztuką. Pomaganie to nie jest użalanie się nad krzywdą ludzką, nasze pomaganie to najpierw wysłuchanie a potem działanie, praca na zasobach tych osób, a potem wydobywanie z nich tego co najlepsze i podążanie za nimi. Wielokrotnie w życiu słyszałam "po co to robisz?". Robię wtedy bardzie zdziwioną minę, bo przecież oczywistym jest, że pomaganie otwiera nas na drugiego człowieka i jego potrzeby. Uczy wrażliwości i dystansu do siebie – mówiła Krystyna Piasecka-Olejniczak, dyrektor PCPR w Głogowie.