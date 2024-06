Śnięte ryby w Odrze w Głogowie. W ciągu kilku dni znaleziono ich około 100 kilogramów! Mówi się o złotej aldze

Śnięte ryby w Odrze w Głogowie. Najgorsza sytuacja jest w zatoce koło dawnego LOK-u, gdzie znaleziono już około 100 kilogramów martwych ryb. Wyławiają je m.in. pływający łódkami po rzecze policjanci i strażacy.

- Sytuacja jest poważna. Podejrzewamy, że mamy do czynienia z zakwitem złotej algi. Oczywiście musi to potwierdzić badanie wody, ale wszystko na to wskazuje! Rybie skrzela są popalone – mówi nam Marcin Zimny z Fundacji Viadrus z Głogowa. - Jestem w stałym kontakcie z Bogdanem Wziątkiem, profesorem uniwersytety w Olszynie, który pracuje, między innymi, w komisji sejmowej do spraw Odry, i potwierdził, że to może być złota alga. Żal na to patrzeć, wypływa martwy narybek.