Sukcesy zawodników z Głogowa. Trzy brązowe medale dla ekipy Checkmat

W ostatni weekend odbyły się Mistrzostwa Polski w Brazylisjkim Jiu-Jitsu, na których pojawiła się też ekipa Checkmat Głogów. W całej imprezie brało udział prawie 2500 zawodników. Głogowianie z klubu Checkmat zdołali przywieźć do domu trzy brązowe medale.

Pierwszy z nich zdobyła Agata Warachowska, uzdolniona juniorka, która w tym roku zdobywa medal za medalem. Tym razem do swojej kolekcji dorzuciła brąz za trzecie miejsce.

Również brąz wywalczył Tomasz Lasek, w kategorii seniorów. W ostatniej walce lepszy okazał się zawodnik z Słupska, ale dla głogowianina to i tak świetne osiągnięcie. Brąz na MP to jego największy sukces - do tej pory.

W rywalizacji brał też udział Paweł Pośnik, który dostał się do półfinału od razu w losowaniach. Tam nieznacznie przegrał swoją walkę.