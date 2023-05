Strażacy z Głogowa świętowali. Awanse i odznaczenia na zamkowym dziedzińcu. WIDEO

Tradycyjnie już głogowscy strażacy spotykają się, by obchodzić swoje święto, nieco później niż 4 maja. W tym roku świętowali, tradycyjnie na Zamku Książąt Głogowskich, w piątek - 19 maja. Uroczystość była okazją do wręczenia pamiątkowych odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

– Jest to okazja, żeby podziękować strażakom, podziękować ich rodzinom za wyrozumiałość, za to, że ich czasem nie ma w domu. Oraz jest to czas, żeby nagrodzić strażaków, czy to awansami czy medalami. Mamy w tym roku 15 awansów na wyższe stopnie służbowe – mówi st. bryg. Paweł Dziadosz, komendant powiatowy PSP w Głogowie.