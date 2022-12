SPR Chrobry Głogów pokonał Unię Tarnów. Ostatni mecz w tym roku

Ten mecz był prawdziwą karuzelą emocji. Od samego jego początku nie było pewne, kto może być jego zwycięzcą, bo obie drużyny wymieniały się prowadzeniem raz po raz. Na przerwę to jednak Chrobry schodził z jedną bramką przewagi (13:12 dla głogowian).

Na parkiet po przerwie gospodarze wrócili z nowymi siłami i pomysłem, co było widać po wyniku. Szybko zaczęli zdobywać przewagę nad gośćmi z Głogowa. W kilka minut weszli na prowadzenie 19:15 i to Chrobry musiał gonić wynik. I udało mu się to, przez kolejne minuty meczu Chrobry stracił tylko cztery bramki, a zdobył dziewięć. Ostatecznie to właśnie ekipa z Głogowa cieszyła się ze zwycięstwa w tym spotkaniu, przy ostatecznym wyniku 25:23 dla Chrobrego.