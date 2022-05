SPR Chrobry Głogów bez punktów w meczu z Piotrkowianinem

Spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim obfitowało w emocje, a obie drużyny stanowiły dla siebie wyzwanie. Prowadzenie w meczu zmieniało się co chwilę i niemal do końca ciężko było stwierdzić kto wygra. Ostatecznie jednak to gospodarze cieszyli się kompletem punktów.

Przez całą pierwszą połowę żadna z grających ekip nie mogła osiągnąć znaczącej przewagi nad przeciwnikiem. Sytuacja zaczęła się zmieniać po zmianie połów, gdy Chrobry zaczął mieć problemy z zawodnikami. Jeszcze w pierwszej połowie boisko musiał opuścić Warmijak, który zobaczył czerwoną kartkę. W drugiej zaś z powodu urazu zejść musiał Klinger. Tymczasem gospodarze lepiej korzystali z końcowych minut i ostatecznie wygrali spotkanie 31:29.