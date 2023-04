Sportowa majówka w Grębocicach. Po raz ósmy pobiegną o Puchar Wójta

Gmina Grębocice planuje świętować 3 maja na sportowo. Już po raz ósmy odbędzie się tam Bieg o Puchar Wójta, na który każdego roku przyjeżdżają rodziny z całego regionu. W biegu głównym do pokonania będzie 5-kilometrowa trasa, a przed nim na krótszych dystansach ścigać się będą dzieci i młodzież.

– Trasa nie jest chyba szczególnie wymagająca. Przebiega po płaszczyźnie, drogach asfaltowanych. Idea, która przyświeca temu biegowi to promocja aktywnego trybu życia, aktywnego spędzania czasu. Stąd bardzo chętnie widzimy na nim dzieci i młodzież – mówi wójt Roman Jabłoński. – Zawsz staramy się tak przygotować tę imprezę, żeby czas spędzony wokół stadionu sportowego był dla bywalców miły. Na pewno będzie tam co robić i co zjeść – dodał wójt