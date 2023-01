W Głogowie maraton z Jerzym Górskim pobiegniesz... na raty! Start tuż przed Walentynkami

Już 11 lutego na Górkowie ruszy kolejna edycja Walentynkowego Crossu Straceńców. Dla chętnych przygotowano trzy dystanse, a Ci, którzy zmierzą się z najdłuższym, będą mogli też spróbować swoich sił w Maratonie na Raty. Więcej o tym ostatnim pomyśle nieco niżej.

Co do samego Walentynkowego Crossu Straceńców, to w tym roku trzeba na niego się zapisać. Zgłoszenia przyjmowane są na oficjalnej stronie biegu pod tym linkiem. Ostatni termin zapisów mija 4 lutego.

11 lutego pobiec będzie można na trzech dystansach: 15 km, 10 km, 5 km. Organizatorzy zachęcają do udziału pary. Jak co roku też mile widziane będą pomysłowe przebrania. Trasa będzie biegła wzdłuż głównych dróg w okolicach toru motocrossowego. Opłata startowa wynosi 30 złotych.