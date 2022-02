SP 10 w Głogowie prowadzi nabór do klasy sportowej dla rocznika 2015

Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie słynie m.in. z doskonałych pływaków, którzy trenują na tamtejszym basenie. Wraz z trwającą rekrutacją na nowy rok szkolny, placówka prowadzi też nabór do klasy sportowej dla dzieci z rocznika 2015.

– W związku z rozpoczynającą się 11.02.2022 rekrutacją do klas 1 Szkoła Podstawowa nr 10 zaprasza w swoje progi. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły oraz do zapisów do nowo powstającego oddziału sportowego dla dzieci z rocznika 2015 – informuje szkoła.