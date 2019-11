Skorzystaj z darmowych konsultacji dietetyka. Ruszyły zapisy

W ramach programu planowane jest przeprowadzenie 280 konsultacji z dietetykiem, które obejmować będą analizę składu ciała, pomiar wieku metabolicznego oraz przygotowanie spersonalizowanych zaleceń oraz wizytę kontrolną.

Rejestracje odbywać się będzie telefonicznie pod nr. telefonu 699 806 768 w dniach:

Poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00

Środy od godz. 10.00 do godz. 18.00

Piątki od godz. 10.00 do godz. 16.00

Adres placówki realizującej projekt:

Naturhouse Głogów

ul. Obrońców Pokoju 8a

67-200 Głogów