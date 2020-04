Jak podaje sanepid, na 14 kwietnia liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w naszym powiecie to trzy osoby. To wciąż te same osoby od kilkunastu dni.

W domowej kwarantannie przebywa łącznie 307 mieszkańców powiatu. Nie ma już osób objętych nadzorem epidemiologicznym.

W powiecie głogowskim zanotowano też trzy przypadki ozdrowień.