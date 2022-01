Tłumy do testów na COVID-19 w Głogowie. Punkt pobrań będzie działać dłużej. ZDJĘCIA

W związku ze znacznym wzrostem liczby testowanych osób władze głogowskiego szpitala podjęły w ubiegłym tygodniu decyzję o wydłużeniu godzin działania punktu, w którym wykonuje się testy wymazowe na COVID-19.

Od wtorku, 25 stycznia, działa on już w wydłużonym czasie. W dni robocze testy wykonywany są od godz. 7.30 do 17.30, z kolei w soboty punkt działa od 8 do 13. Testy na obecność koronawirusa wykonywane są w specjalnym kontenerze, który ustawiony jest niedaleko wejścia na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

W związku z wydłużeniem godzin działania punktu, zwiększono też ilość obsługującego go personelu.

Jak widać na zdjęciach, które wykonaliśmy 25 stycznia, wydłużone godziny na pewno się przydadzą. Do punktu ustawia się spora kolejka. Byliśmy tam kilkukrotnie i sznureczek oczekujących wcale się nie zmniejszał. Zmieniały się jedynie twarze.